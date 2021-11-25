Власти РФ согласились рассмотреть новые предложения бизнеса о поддержке

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил глава кабмина России Михаилу Мишустину расширить меры поддержки бизнеса из пострадавших от COVID-19 отраслей.

Предприниматели в сферах общественного питания, досуга и спорта просят о дополнительной помощи на фоне введения в регионах QR-кодов, говорит уполномоченный. Свои предложения Титов изложил в письме на имя премьер-министра.

Мишустин поручил рассмотреть предложения первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову.

По оценке Титова, в случае продления ограничений на долгий срок 35–45% предприятий в сфере общепита, спорта, развлечений готовятся увольнять сотрудников. В указанных сферах экономики занято 3 млн человек. Исправить ситуацию поможет ряд мер, включая изменение принципов программы льготных кредитов ФОТ 3.0, отсрочки по арендным и коммунальным платежам, а также выдача людям QR-кодов после получения первого компонента вакцины, сообщает РБК.

Ранее уполномоченный направил письмо главе государства Владимиру Путину. В нем содержались предложения распространить на крупные сети предприятий общественного питания программу "антикризисных" зарплатных грантов.