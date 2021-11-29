29 Ноября 2021
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Экономика В России
фитнес-клуб, спортзал (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

В России может закрыться четверть фитнес-клубов

Более 60% фитнес-клубов в России не удалось договориться с арендодателями о каких-либо преференциях и послаблениях в связи со сложной ситуацией из-за эпидемии COVID-19.

Как заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, это может привести к потере большего количества игроков, чем было в 2020 году, когда рынок покинули 20–25% компаний. Только за последние шесть месяцев, с начала летних ограничений закрылись 7–10% фитнес-клубов. Это подтверждают и участники этого рынка, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил главе кабмина России Михаилу Мишустину расширить меры поддержки бизнеса из пострадавших от COVID-19 отраслей.

Предприниматели в сферах общественного питания, досуга и спорта просят о дополнительной помощи на фоне введения в регионах QR-кодов,

Теги: фитнес-клубы, эпидемия, спорт



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