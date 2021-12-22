СМИ: доля нуждающихся в господдержке компаний выросла до 80%

В декабре текущего года 80% компаний в России заявили, что им нужна поддержка со стороны государства, что на 30 процентных пунктов больше, чем шесть месяцев назад.

Об этом говорится из опроса ЦСР "Бизнес-климат в России". Чаще всего о необходимости господдержки говорят в компаниях из отраслей легкой и пищевой промышленности, торговли и сферы услуг, тяжелой промышленности. Среди самых привлекательных мер поддержки остаются снижение налоговой нагрузки и отсрочки по налогам и страховым взносам. Об этом сообщили 40% опрошенных представителей компаний.

Субсидирование тарифов и обязательных платежей, например, в сфере ЖКХ назвали 37% участников опроса. Далее идет отсрочка по оплате аренды (27%).

В ноябре 2021 года индекс деловой активности малого бизнеса в России (индекс RSBI) снизился с 53,2 до 50,3 пунктов, вплотную приблизившись к 50 пунктам (значения ниже означают снижение деловой активности), сообщает РБК.

Ранее о недостаточности текущих мер поддержки бизнеса заявлял федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, по словам которого, региональные ограничения в форме обязательных QR-кодов в определенных сферах кратно сокращают выручку предприятий в общепите, индустрии досуга и спорта. Он предложил главе кабмина России Михаилу Мишустину расширить меры поддержки бизнеса из пострадавших от COVID-19 отраслей. По оценке Титова, в случае продления ограничений на долгий срок 35–45% предприятий в сфере общепита, спорта, развлечений готовятся увольнять сотрудников.