Китай готов принимать иностранных космонавтов на своей орбитальной станции

Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая заявила о том, что космонавты из зарубежных стран смогут участвовать в совместных миссиях на борту китайской космической станции после завершения ее строительства. Замначальника ведомства Линь Сицян заявил об этом во время пресс-конференции, посвящённой предстоящему запуску космического корабля "Шэньчжоу-13".

Таким образом, КНР перехватит эстафету у СССР, благодаря которому на околоземную орбиту смогли отправиться космонавты из самых разных стран — от Германии и Польши до Монголии и Афганистана. Эта традиция прервалась и сменилась космическим туризмом, за счёт которого Роскосмос собирается, в частности, окупить съёмки на МКС художественного фильма.