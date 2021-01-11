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Политика Пермский край
внеочередное заседание думы Перми, пермская городская дума, гордума пермь, Юрий Уткин (2017) | Фото http://duma.perm.ru/

Экс-спикер думы Перми выехал из бывшего кабинета

Потерявший должность спикера думы Перми Юрий Уткин покинул бывший кабинет на втором этаже здания парламента, сообщает "Ъ-Прикамье".

Экс-спикер занял другой кабинет – в этом же здании, но на первом этаже.

Как сообщало Накануне.RU, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия. Депутаты от "Единой России" считают, что Юрий Уткин "плохо справляется с полномочиями председателя, не учитывает интересы депутатов, разрушает те принципы и наработки думы, которые сложились в течение двух созывов". Также свое решение народные избранники объяснили ростом напряжения в думе. Депутаты от оппозиционных партий были не в курсе про "рост напряжения" и решение большинства не поддержали.

После лишения полномочий спикер думы существенно потеряет в доходах: зарплата Юрия Уткина, как депутата, работающего на профессиональной основе, составит 70 тыс. руб. в месяц. При этом фонд думы на содержание спикера составляет примерно 3,8 млн руб. То есть зарплата председателя составляет примерно 316 тыс. руб. в месяц. Решение думы Юрий Уткин пытался оспорить в суде. Но решение об увольнении политика признано законным.

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Экс-спикер думы Перми выехал из бывшего кабинета

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Теги: Юрий Уткин, кабинет



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