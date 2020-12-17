17 Декабря 2020
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Общество Свердловская область В России Москва
Алексей Кисляков (2018) | Фото: Накануне.RU

Руководитель свердловской ГИБДД переходит на работу в Москву

Руководитель УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков покидает свой пост.

Как стало известно Накануне.RU, полковник Кисляков продолжит свою карьеру в Москве. Временно исполняющим обязанности начальника свердловской Госавтоинспекции станет Алексей Спиридонов, который сейчас работает заместителем главы ведомства.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил Накануне.RU информацию о кадровых перестановках.

"Действительно, полковник Кисляков в ближайшее время покинет Екатеринбург и продолжит службу в ГУОБДД МВД России в Москве. К исполнению своих служебных обязанностей на новом месте он приступит с 1 января 2021 года", - рассказал полковник Горелых.

Алексей Кисляков(2018)|Фото: Накануне.RU

По его данным, перед отбытием в столицу Алексей Кисляков встретится с коллегами из УГИБДД Свердловской области. Он поблагодарит их за совместную работу, поздравит с наступающим Новым годом и пожелает новых успехов в деле безопасности дорожного движения на Среднем Урале.

"До подписания приказа о назначении руководителя ведомства временно исполнять обязанности начальника УГИБДД будет подполковник полиции Алексей Викторович Спиридонов – достаточно опытный и принципиальный офицер", - добавил Валерий Горелых.

Напомним, Алексей Кисляков был назначен главой свердловской Госавтоинспекции в 2018 году.

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Руководитель свердловской ГИБДД переходит на работу в Москву

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Теги: Кисляков, ГИБДД, Москва, назначение



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