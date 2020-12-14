14 Декабря 2020
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Минэкономразвития: инфляция по итогам года ожигается в размере 4,8%

Минэкономразвития России ожидает инфляцию в размере 4,8% по итогам уходящего года, сообщил глава министерства Максим Решетников.

По его словам, основной вклад в инфляцию вносят продовольственные товары. В ответ на это президент России Владимир Путин жестко раскритиковал главу ведомства за "эксперименты" с ценами на базовые продукты питания, сообщает РБК.

Как сообщалось, глава государства потребовал от правительства решить вопрос с ценами на продукты на следующей неделе. Он поручил завершить все согласования в течение понедельника-вторника и в начале следующей недели выпустить "соответствующие управленческие решения".

Напомним, с 1 по 7 декабря в России цены выросли на 0,2% после 0,1% неделей ранее.

С начала года инфляция составила 4,3%, что выше годового прогноза Центробанка (3,9–4,2%).

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Минэкономразвития: инфляция по итогам года ожигается в размере 4,8%

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Теги: Минэкономразвития, инфляция, экономика



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