В России могут временно заморозить цены на подсолнечное масло и сахар

Цены на подсолнечное масло и сахар в России хотят зафиксировать минимум на три месяца - с 1 января до 1 апреля 2021 года, сообщает газета "Известия".

Инициативу собираются выдвинуть ведомства, которые прорабатывают вопрос о сдерживании роста цен на продукты.

По данным издания, сахар у производителей и в магазинах будет стоить 36 руб. и 45 руб. соответственно, а масло — 95 руб. и 110 руб.

14 декабря будет проведена серия совещаний, после чего предложения направят в правительство на оценку, сообщает газета.

Напомним, 9 декабря Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам поднял тему доступности продовольствия для населения и указал министрам на резкий рост цен на продукты в стране.

10 декабря премьер-министр Михаил Мишустин устроил разнос правительству после критики президента. Позже стало известно о том, что российское правительство решило установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Глава кабмина поручил подготовить к утру 14 декабря документы о нормализации цен на продукты в стране. По его словам, в стабилизации цен должны участвовать производители, посредники и торговые сети.