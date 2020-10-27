27 Октября 2020
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Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров пригрозил Макрону терактами на почве религиозного экстремизма

Глава Чечни Рамзан Кадыров отчасти оправдал французского студента, отрезавшего голову своему преподавателю, показывавшему ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.
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Ранее аналогичным образом высказался помощник Кадырова, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

"Французские власти поддерживают публикации карикатур на Пророка Мухаммада. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он называет "свободой слова", - пишет Кадыров. Далее он предупреждает Макрона о том, что теракты будут совершать радикализирующиеся мусульмане, но у них будет на то обоснованная причина: "Поддерживая провокации, он завуалировано призывает мусульман совершать преступления".

"Самое важное в жизни мусульманина - это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят. <…> Вы даже не имеете смелости признать, что насмешки над верой и пародии на нее и стали причиной трагической участи преподавателя в пригороде Парижа. Он неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся, не считаясь с их возмущениями и просьбами прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков. В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал - сделали террористом", - пишет Кадыров в своем telegram-канале.

"Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране. Прикрываясь все это время фальшивыми словами о высших человеческих ценностях, вы своим поведением и поступками вынуждаете людей идти на преступления. И если вы не хотите понять простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого Пророка Мухаммада. В этом можете даже не сомневаться!", - заключает Кадыров.

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Кадыров пригрозил Макрону терактами на почве религиозного экстремизма

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Теги: эммануэль макрон, рамзан кадыров, карикатуры на пророка мухаммеда



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