17 Октября 2020
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нож, рука, кровь (2016) | Фото: imednn.ru

Чеченец, родившийся в Москве. Французская полиция назвала имя убийцы школьного учителя

Правоохранительные органы Франции назвали имя убийцы учителя, совершившего преступление после урока истории в пригороде Парижа. Убийцу звали Абдулах А.
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По данным Le Figaro, убийцей является 18-летний чеченец, родившийся в Москве в 2002 году, который проживал во Франции. Правоохранительным органам и спецслужбам не было известно о его радикализации.

Ранее сообщалось, что полиция задержала девять человек в рамках расследования этого дела, среди которых родственники убийцы.

ТАСС сообщает, что российские дипломаты запросили информацию о нападавшем у французских властей.

Напомним, нападение было совершено в пятницу вечером в небольшом городе Конфлан-Сент-Онорин. Школьному учителю перерезали горло прямо около школы, нападавший был застрелен патрульными полицейскими, прибывшими на место.

5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса и направил жалобу в комиссариат полиции. Эту информацию подтвердил председатель родительского комитета Родриго Аренас. По его словам, "отец одного из учеников был чрезвычайно возбужден после демонстрации в классе карикатур на пророка".

Крупный скандал, связанный с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, разгорелся во Франции в начале 2015 года. После того, как оскорбительные для мусульман рисунки появились на полосах газеты Charlie Hebdo, произошла серия терактов: трое вооруженных людей устроили стрельбу в редакции журнала Charlie Hebdo, погибли 12 человек, затем мужчина открыл огонь по полицейским на выезде из Парижа, был тяжело ранен один страж порядка. Следом произошел взрыв в кафе около мечети. Ответственность на себя взяла запрещенная организация Аль-Каида.

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Чеченец, родившийся в Москве. Французская полиция назвала имя убийцы школьного учителя

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Теги: чеченец, карикатуры на пророка мухаммеда, убийство



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