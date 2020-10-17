Российские дипломаты открестились от чеченца, совершившего убийство учителя в пригороде Парижа

Представители российской дипмиссии в Париже заявили, что чеченец, убивший учителя в пригороде Париже, не имеет никакого отношения к России с тех пор, как получил статус беженца 12 лет назад.

Гражданство России утрачивается с получением статуса политического беженца, подчеркнули в посольстве.

По данным дипломатов, Абдуллах Анзоров, которого французская полиция называет виновником преступления, въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году, в возрасте шести лет. Семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство, сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году. Никаких контактов с посольством у него не было, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что убийцей является 18-летний чеченец, родившийся в Москве в 2002 году, который проживал во Франции. Правоохранительным органам и спецслужбам не было известно о его радикализации. Полиция задержала девять человек в рамках расследования этого дела, среди которых родственники убийцы.

Нападение было совершено в пятницу вечером в небольшом городе Конфлан-Сент-Онорин. Школьному учителю перерезали горло прямо около школы, нападавший был застрелен патрульными полицейскими, прибывшими на место.

5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса и направил жалобу в комиссариат полиции. Эту информацию подтвердил председатель родительского комитета Родриго Аренас. По его словам, "отец одного из учеников был чрезвычайно возбужден после демонстрации в классе карикатур на пророка".

Крупный скандал, связанный с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, разгорелся во Франции в начале 2015 года. После того, как оскорбительные для мусульман рисунки появились на полосах газеты Charlie Hebdo, произошла серия терактов: трое вооруженных людей устроили стрельбу в редакции журнала Charlie Hebdo, погибли 12 человек, затем мужчина открыл огонь по полицейским на выезде из Парижа, был тяжело ранен один страж порядка. Следом произошел взрыв в кафе около мечети. Ответственность на себя взяла запрещенная организация Аль-Каида.