24 Октября 2020
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Политика За рубежом
ПМЭФ, Эммануэль Макрон (2018) | Фото: forumspb.com

Франция отзывает посла в Анкаре для консультаций после слов Эрдогана о психическом здоровье Макрона

Елисейский дворец осудил высказывания турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу внутренней политики Франции и психического здоровья Эммануэля Макрона. Сейчас Франция отзывает своего посла в Анкаре для консультаций.

Ранее Эрдоган так высказался по поводу Макрона: "Всё, что можно сказать о главе государства, который так обращается с миллионами членов различных религиозных общин, - ему надо пройти обследование психического здоровья".

В Елисейском дворце заявили, что такие высказывания "неприемлемы", передает AFP. "Возмущение и грубость - не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил курс своей политики, потому что это опасно во всех отношениях. Мы не вступаем в ненужные споры и не принимаем оскорблений", - говорится в заявлении администрации французского президента.

Нагрубить Макрону Эрдоган решил не на ровном месте. Ранее президент Франции заявил о необходимости более жесткого контроля за религиозными объединениями на территории страны. Этому, в свою очередь, предшествовала расправа студента колледжа над преподавателем, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического издания Charlie Hebdo. Сейчас несколько человек арестованы по подозрению в причастности к расправе. Сам же студент был убит силовиками после того, как совершил расправу – отрезал преподавателю голову. Оказалось, что юноша является выходцем из Чечни, родился в Москве, но почти всю жизнь прожил во Франции в религиозной семье.  

Также Эрдоган критиковал французские власти за подготовку законопроекта о борьбе с религиозным сепаратизмом, который должны принять в начале декабря. Документ, усиливающий секуляризм, предусматривает усиление контроля за финансированием общин мечетей, а также запрет на обучение имамов за рубежом.

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Франция отзывает посла в Анкаре для консультаций после слов Эрдогана о психическом здоровье Макрона

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Теги: эммануэль макрон, реджеп тайип эрдоган, франция, отзыв посла, турция



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