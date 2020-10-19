19 Октября 2020
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Происшествия За рубежом
(2016) | Фото:

Во Франции разыскивают тех, кто поддержал в сети убийство учителя

Французская полиция проводит ряд операций, связанных с жестоким убийством преподавателя близ Парижа.

Начато 84 расследования по факту возбуждения ненависти в интернете в отношении тех, кто поддерживал действия убийцы, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманэн.

По последним данным, в ходе расследования нападения задержаны 11 человек, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что убийцей является 18-летний чеченец, родившийся в Москве в 2002 году, который проживал во Франции. Правоохранительным органам и спецслужбам не было известно о его радикализации. Полиция задержала девять человек в рамках расследования этого дела, среди которых родственники убийцы.

Нападение было совершено в пятницу вечером в небольшом городе Конфлан-Сент-Онорин. Школьному учителю перерезали горло прямо около школы, нападавший был застрелен патрульными полицейскими, прибывшими на место.

5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса и направил жалобу в комиссариат полиции.

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Во Франции разыскивают тех, кто поддержал в сети убийство учителя

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Теги: франция, убийство учителя



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