"Преступник не имеет национальности". Кадыров высказался об убийстве учителя в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram прокомментировал гибель учителя в Париже. По его мнению, преступник не имеет национальности, однако многие обращают внимание своей аудитории именно на национальную принадлежность нападавшего, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня снова в центре внимания чеченец. В пригороде Парижа обезглавлен школьный учитель Самюэль Пати. Французские газеты заявляют, что убийца учителя – 18-летний юноша чеченской национальности Абдуллах Анзоров, не имевший ранее радикальных взглядов. Правоохранительные органы Франции признали случившееся терроризмом. Известно и то, что Анзоров совершил убийство после того, как учитель показал ученикам в классе карикатуры на Пророка Мухаммада", - написал Кадыров.

Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает её со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям.

"Такие действия иначе, как провокационными, не назовёшь. Мы прекрасно помним, какое возмущение вызвала публикация в журнале "Charlie Hebdo" у многих мусульман в мире. Как результат – нападение на редакцию и гибель многих людей", - отметил глава Чечни.

После убийства Анзорова полицией задержаны его родители, дедушка, другие родственники.

"Когда мы проводим следственные действия и задерживаем пособников террористов, во Франции и во всем мире поднимается шум – мол, в Чеченской Республике нарушают права человека. Но разница в том, что мы не используем теракт в громких политических целях", - написал он.

Это – не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев, отмечает Кадыров, добавляя, что чеченцы здесь ни при чем. Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке.

"Забегая вперёд, дабы французские следователи не добавили красок в версию "чеченского следа", подчеркну, что в Чеченской Республике Анзоров побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет. Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования родным погибшего", - отметил Кадыров.