Муфтий Чечни назвал Макрона "террористом №1", а убитого французского преподавателя – "умалишенным"

Советник Рамзана Кадырова, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев выступил с заявлением в связи с поручением президента Франции Эммануэля Макрона повесить карикатуры на пророка Мухаммеда на все правительственные здания страны.

Напомним, тиражирование карикатур из журнала Charlie Hebdo показывал своим студентам преподаватель одного из французских колледжей. За это на него напал один из религиозных учеников – он отрезал учителю голову. ЧП привело к обострению разногласий на религиозной почве не только во французском обществе – многие мусульманские страны, например, Турция, осудили политику усиливающегося секуляризма во Франции.

И вот что заявил Межиев в Instagram: "Вместо того чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал на что он шел, стараясь осквернить честь величайшего из людей, созданного Всевышним Аллахом, начал свое заранее проигрышное шествие на Ислам".

Муфтий назвал вывешивание карикатур на пророка Мухаммеда "спланированной атакой, способной обернуться новыми человеческим жертвами".

"Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире. Ты, оскорбляя нашего Пророка, оскорбляешь всех Пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей. Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдо ценностях мульти либерализма и вседозволенности. Пусть Всевышний покарает тебя и тебе не избежать Гнева Творца. Что вы себе позволяете? Вы своими руками разжигаете межнациональную и межрелигиозную рознь! Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора "национальным героем", - пишет Межиев.