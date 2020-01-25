В Перми второй раз за неделю затопило подвал жилого дома. В этот раз обошлось без жертв

В Перми второй раз за неделю затопило кипятком подвал жилого дома. Фотографии и видеозаписи инцидента уже разлетелись по социальным сетям, передает корреспондент Накануне.RU.

Коммунальная авария произошла в жилом доме по ул. Уральская, 113, расположенном рядом с цирком. На кадрах видно, что из помещения, расположенного в подвале, валит густой пар.

Как сообщила руководитель пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова на своей странице в Facebook на место выехала аварийная служба "Пермской сетевой компании" и представители администрации Мотовилихинского района.

Было установлено, что утечка теплоносителя с территории ул. Крупской 25а затапливает подвал ул.Уральская 113. ПСК производит откачку воды из подвала здания, после этого приступит к ремонтным работам.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в понедельник в Перми произошла похожая коммунальная авария, только она привела к трагическим последствиям: пять постояльцев хостела "Карамель" сварились заживо. Среди погибших была четырехлетняя девочка. Известно, что они пытались спастись, однако не смоглисделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от этого отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Сотрудник Госпожнадзора Разиф Исмакаев отправлен под подписку о невыезде. Управляющий хостелом, предположительно, сбежал за границу.