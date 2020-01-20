В Перми закончен ремонт теплотрассы, авария на которой привела к гибели посетителей хостела "Карамель"

В столице Прикамья аварийная бригада "Пермской сетевой компании" устранила аварию на магистральном теплопроводе, которая стала причиной смерти пяти постояльцев хостела "Карамель". Началось заполнение системы теплоснабжения домов, где после случившегося отключили тепло, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.



Ранее специалисты "ПСК" нашли место дефекта между домами по улице Советской Армии, 21б и улице Чайковского, 27. Без тепла до этого момента оставалось 14 жилых домов. Сейча все работы завершены.