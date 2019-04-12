Пермского активиста Романа Юшкова оштрафовали за "возбуждение ненависти либо вражды"

По решению Дзержинского суда Перми пермский активист Роман Юшков и управляющий ТСЖ Дмитрий Разживин признаны виновными в возбуждении ненависти и вражды по ст. 20.3.1 КоАП, передает корреспондент Накануне.RU.

Роман Юшков по решению суда оштрафован на 20 тыс. руб., Дмитрий Разживин - на 10 тыс. руб. Поводом для этого стало распространенное ими объявление о проведении публичных слушаний касательно предоставления разрешения на строительство синагоги для "Хабад Любавич" в Перми.

Напомним, ранее пермский активист Роман Юшков, уже был несколько раз наказан за "возбуждение ненависти или вражды" (статья 282 УК РФ). Однако позже он попал под декриминализацию этого пункта уголовного кодекса. В 2017 г. Юшкова оштрафовали на 350 тыс. руб. с запретом преподавательской деятельности. Причиной преследования стало то, что он опубликовал в блоге статью, которую суд посчитал разжигающей ненависть или вражду. Позже суд снизил сумму до 200 тыс. руб. и разрешил платить его в рассрочку. Второй вердикт касается статьи "Хватит кормить чужаков", рассказывающей о доходах и расходах республик СССР. Суд приговорил Юшкова к двум годам условно.

В свете принятого Владимиром Путиным решения о декриминализации статьи 282 УК РФ суд освободил активиста от этих наказаний. Сообщалось, что Юшкову должны вернуть заплаченный штраф.