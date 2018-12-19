19 Декабря 2018
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Политика В России

Сергей Шаргунов: Поправки к 282 статье дадут правильный сигнал исполнителям на местах

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Теперь уголовно наказуемыми будут признаваться нарушения в том случае, если они были совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года. Обсуждение законопроекта началось после массовых случаев преследования граждан за "лайки" и "репосты".

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По мнению депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова, даже нынешние поправки лучше, чем никакие.

"Я вижу, что огромное количество дел, возбужденных по этой статье, начали рассыпаться ещё до голосования в третьем чтении и подписания закона президентом. Это значит, что огромное количество людей стали чувствовать себя защищённее, стали легче дышать. Это важно", - рассказал он Накануне.RU.

При этом парламентарий выступает противником 282-й статьи в целом, так как считает ее избыточной, особенно в части об экстремистской деятельности в составе группы лиц.

"К сожалению, иной раз, когда собрались на троих и обсудили, что не нравится в обществе или стране, это тоже может быть классифицировано, как экстремистское сообщество. И нечто подобное буквально происходит там и тут, поэтому такие уголовки тоже коверкают сознание граждан и нашего общества", - отметил депутат.

Он обратил внимание и на то, что остаётся совершенно расплывчатым законодательство, регулирующее преследование за "разжигание социальной розни", в результате чего "от пекаря до лекаря", "от депутата до таксиста" любая группа лиц, любая социальная категория, любая профессия может почувствовать себя оскорблённой, если кто-то что-то высказал. "Иной раз под копирку именно такие абсурдные дела и пишутся", - говорит он.

Тем не менее, с частичной декриминализацией статьи 282 исполнители на местах получат важный сигнал.

"Самое главное - это сигнал, который получен на местах. Мне кажется, что прыти у исполнителей должно поубавиться, и мне кажется, что резон лепить дела пропадает. Это мы видим на практике, ведь лучшая проверка любого закона - это практика. Сейчас закон ещё даже не вступил в силу, а уже практика показывает, насколько он был важен", - подчеркнул Сергей Шаргунов.

Напомним, 7 июня 2018 г. Шаргунов обратился с предложением о пересмотре практики применения ст. 282 УК к президенту России Владимиру Путину. В конце июня он со своим коллегой по Госдуме Алексеем Журавлёвым внес на рассмотрение законопроект о переводе ответственности за возбуждение ненависти или вражды в разряд административных правонарушений.

уголовное дело за лайк и репост(2018)|Фото: Накануне.RU

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Сергей Шаргунов: Поправки к 282 статье дадут правильный сигнал исполнителям на местах

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Теги: Статья 282, экстремизм, декриминализация, Сергей Шаргунов



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