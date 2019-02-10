10 Февраля 2019
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"Попахивает украинизацией". На митинге в Ревде против сноса памятника Ленина потребовали отставки главы города

10 февраля на митинге в Ревде общественники и активисты местного отделения КПРФ потребовали отставки главы города Ирины Тейшевой из-за инициативы сноса памятника Ленина на Площади Победы, передает корреспондент Накануне.RU.
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В официальной заявке на проведение митинга было указано 500 участников, однако на площадь пришли около 1 тыс. человек. Люди выступили за то, чтобы памятник Ленину оставался на Площади Победы и чтобы реконструкция этой площади проводилась, однако любые переносфы монумента должны обязательно быть согласованы с людьми.

"Митинг прошёл хорошо, по итогам была принята резолюция, в которой мы требуем оставить памятник на месте, сделать новый проект реконструкции площади с учётом того, что на ней стоит памятник и отправить главу города Ревда Ирину Тейшеву в отставку", - сообщил Накануне.RU первый секретарь Свердловского обкома Ленинского комсомола Денис Курочкин.

митинг, КПРФ, памятник Ленину(2019)|Фото:Александр Ивачёв

По его словам, памятник ни в коем случае нельзя сносить.

"Он был установлен на народные деньги, нынешняя глава города не имеет к нему ни малейшего отношения. Вообще тенденция сноса советских памятников попахивает так называемой украинизацией, где сейчас идёт данный процесс очень активно", - отметил Курочкин.

Комсомолец также отметил, что в Ревде есть масса других проблем - более важных, чем снос памятника вождя мирового пролетариата.

митинг, КПРФ, памятник Ленину(2019)|Фото:Александр Ивачёв

Напомним, что 8 марта прошлого года, одновременно с выборами президента России, в российских городах прошло рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для их дальнейшего благоустройства. В Ревде таким объектом стал "Парк и Площадь Победы", набравший наибольшее количество голосов: итоги рейтингового голосования были озвучены 20 марта на заседании совета по благоустройству при главе городского округа Ирине Тейшевой.

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"Попахивает украинизацией". На митинге в Ревде против сноса памятника Ленина потребовали отставки главы города

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Теги: памятник Ленину, Ревда, митинг, КПРФ, Денис Курочкин, Ирина Тейшева



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