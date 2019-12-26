В Перми "накрыли" поставку 44 партий снюсов

В Перми санврачи изъяли крупную партию некурительной никотинсодержащей продукции (снюсов), сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

23-25 декабря прошел мониторинг 299 объектов, продающих табачную продукцию и аксессуары для курения. У шести организаций не было документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям. Кроме того, найдены нарушения требований к маркировке продукции: нет информации об изготовителе и адресе производства, отсутствие информации о продукции на русском языке. Арестовано 44 партии (99 упаковок-шайб) снюсов.

Напомним, ранее Совет Федерации на последнем заседании уходящего года обратился к правительству с предложением немедленно запретить оборот бестабачных никотиносодержащих смесей (снюсов) до момента, когда соответствующие поправки будут приняты в антитабачный закон парламентом. Против торговли этими смесями выступили, в частности, в Воронеже, Перми, Челябинске, Кировской области и на Ямале.