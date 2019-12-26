12 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Снюс (2019) | Фото: highwaychristiancentre.org

В Перми "накрыли" поставку 44 партий снюсов

В Перми санврачи изъяли крупную партию некурительной никотинсодержащей продукции (снюсов), сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.
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23-25 декабря прошел мониторинг 299 объектов, продающих табачную продукцию и аксессуары для курения. У шести организаций не было документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям. Кроме того, найдены нарушения требований к маркировке продукции: нет информации об изготовителе и адресе производства, отсутствие информации о продукции на русском языке. Арестовано 44 партии (99 упаковок-шайб) снюсов.

Напомним, ранее Совет Федерации на последнем заседании уходящего года обратился к правительству с предложением немедленно запретить оборот бестабачных никотиносодержащих смесей (снюсов) до момента, когда соответствующие поправки будут приняты в антитабачный закон парламентом. Против торговли этими смесями выступили, в частности, в Воронеже, Перми, Челябинске, Кировской области и на Ямале.

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В Перми "накрыли" поставку 44 партий снюсов

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Теги: снюс, Роспотребнадзор



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Развитие сюжета:

Ранее 09.01.2020 13:11 Мск В Перми Роспотребнадзор изъял около 600 упаковок аналогов снюса

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