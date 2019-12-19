05 Октября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Снюс (2019) | Фото: highwaychristiancentre.org

В Перми запретят продажу бестабачных никотиновых смесей

В ближайшее время в заксобрание Пермского края будет внесен законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности, которое как раз и является автором законопроекта.

По информации ведомства, в последнее время участились сообщения от родителей, обеспокоенных продажей школьникам во дворах учебных заведений и в иных местах снюсов под видом "жевательного табака". Его продажа в России находится под запретом.

Отметим, что аналогичный законопроект сегодня приняли депутаты Ямала.

Напомним также, что в начале ноября, во время вечеринки подростки отравились наркотиками. Один из них умер, двоих пришлось экстренно госпитализировать. Мэр Перми Дмитрий Самойлов назвал этот случай вопиющим.

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В Перми запретят продажу бестабачных никотиновых смесей

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Теги: снюс, бестабачная никотиновая смесь



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