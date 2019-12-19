В Перми запретят продажу бестабачных никотиновых смесей

В ближайшее время в заксобрание Пермского края будет внесен законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности, которое как раз и является автором законопроекта.

По информации ведомства, в последнее время участились сообщения от родителей, обеспокоенных продажей школьникам во дворах учебных заведений и в иных местах снюсов под видом "жевательного табака". Его продажа в России находится под запретом.

Отметим, что аналогичный законопроект сегодня приняли депутаты Ямала.

Напомним также, что в начале ноября, во время вечеринки подростки отравились наркотиками. Один из них умер, двоих пришлось экстренно госпитализировать. Мэр Перми Дмитрий Самойлов назвал этот случай вопиющим.