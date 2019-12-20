Общественная палата Кировской области призвала полностью запретить в России снюсы

В Общественной палате Кировской области выступили за полный запрет снюсов на федеральном уровне, сообщается на сайте ОП региона.

Отравления, в том числе с летальными исходами, жевательным и сосательным табаком, называемым снюсом, зафиксированы по всей стране. Председатель комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Евгений Сметанин отметил, что сегодня вообще нет законодательных ограничений для распространения этих веществ в России.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Лидия Князева подчеркнула, что если в сигаретах максимальное содержание никотина - 1 мг, то в снюсах его содержится в 40-50 раз больше.

Главный внештатный консультант психиатр-нарколог, отвечающий за наркологическую помощь детям, министерства здравоохранения Кировской области Наталья Царегородцева рассказала, что на подростковый организм снюсы оказывают разрушительное воздействие, а последствия могут быть самые тяжелые.

Сметанин отметил, что на региональном уровне решить данную проблему невозможно. По его словам, нужны нормативные правовые акты на федеральном уровне, которые могли бы регламентировать оборот никотинсодержащей продукции в России. В настоящее время их нет.

Как сообщало Накануне.RU, Роспотребнадзор нашел частичное решение проблемы распространения снюсов, но только для продающихся легально. Глава ведомства Анна Попова считает, что необходимо изменение законодательства.