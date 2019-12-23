СФ обратился к правительству с требованием немедленно запретить продажу снюсов

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Снюс (2019) | Фото: highwaychristiancentre.org

СФ обратился к правительству с требованием немедленно запретить продажу снюсов

Кабмин должен выпустить постановление, которое будет действовать до принятия закона о запрете парламентом.
Читайте также:

Совет Федерации на последнем заседании уходящего года обратился к правительству с предложением немедленно запретить оборот бестабачных никотиносодержащих смесей (снюсов) до момента, когда соответствующие поправки будут приняты в антитабачный закон парламентом, передает корреспондент Накануне.RU.

"В последнее время в продаже появились красивые коробочки, из-за которых родители и учителя бьют тревогу, а СМИ показывают нам страшные сюжеты. В этих подушечках, мармеладках – чистый никотин. В 22 раза может быть превышена предельная допустимая концентрация никотина в них. На коробочках есть адреса, это легальное производство", - рассказал глава комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский.

Он отметил, что регионы принимают законы по контролю этих смесей на местном уровне, работают правоохранительные органы и Роспотребнадзор, но этого явно недостаточно. "Перед школьными каникулами, чтобы не было бед, комитет предлагает попросить правительство приостановить своим решением оборот смесей", - отметил Рязанский.

Заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел РФ Валерий Кирилишин поддержал обращение и заметил, что сейчас снюсы находятся в правовом вакууме.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила публиковать списки производителей и продавцов снюсов.

Ранее Рязанский сообщил, что постановление правительства может начать действовать уже с 1 января 2020 года. Поправки в законопроект, находящийся на рассмотрении в Госдуме, могут быть приняты только в весеннюю сессию, то есть не раньше начала 2020 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СФ обратился к правительству с требованием немедленно запретить продажу снюсов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: снюс, никотиносодержащая смесь, совет федерации, запрет на продажу



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.12.2019 09:14 Мск Сенаторы попросят правительство запретить продажу снюсов с 1 января 2020 года - Рязанский

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети