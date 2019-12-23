СФ обратился к правительству с требованием немедленно запретить продажу снюсов

Кабмин должен выпустить постановление, которое будет действовать до принятия закона о запрете парламентом.

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Совет Федерации на последнем заседании уходящего года обратился к правительству с предложением немедленно запретить оборот бестабачных никотиносодержащих смесей (снюсов) до момента, когда соответствующие поправки будут приняты в антитабачный закон парламентом, передает корреспондент Накануне.RU.

"В последнее время в продаже появились красивые коробочки, из-за которых родители и учителя бьют тревогу, а СМИ показывают нам страшные сюжеты. В этих подушечках, мармеладках – чистый никотин. В 22 раза может быть превышена предельная допустимая концентрация никотина в них. На коробочках есть адреса, это легальное производство", - рассказал глава комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский.

Он отметил, что регионы принимают законы по контролю этих смесей на местном уровне, работают правоохранительные органы и Роспотребнадзор, но этого явно недостаточно. "Перед школьными каникулами, чтобы не было бед, комитет предлагает попросить правительство приостановить своим решением оборот смесей", - отметил Рязанский.

Заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел РФ Валерий Кирилишин поддержал обращение и заметил, что сейчас снюсы находятся в правовом вакууме.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила публиковать списки производителей и продавцов снюсов.

Ранее Рязанский сообщил, что постановление правительства может начать действовать уже с 1 января 2020 года. Поправки в законопроект, находящийся на рассмотрении в Госдуме, могут быть приняты только в весеннюю сессию, то есть не раньше начала 2020 года.