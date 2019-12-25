Алексей Текслер заявил о намерении запретить продажу снюса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о внесении законопроекта о запрете продажи снюса, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы запретим торговлю, обращение этих никотивных смесей. Мы уже разработали проект закона о запрете продажи снюса, и в ближайшее время внесём в ЗСО. Мы договорились с силовым блоком, что будем изымать из продажи. Я поставил задачу находить цепочку и возбуждать дела. Правоохранители эту позицию поддерживают. Отдельная задача - в школах нужна соответствующая профилактика. Мы сделаем все, чтобы с этой гадостью покончить", - сказал губернатор во время "прямой линии".