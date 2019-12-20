Воронежские депутаты предложили запретить никотиносодержащие смеси

В ходе 51 заседания регионального парламента, которое 19 декабря провел председатель Владимир Нетёсов, парламентарии приняли решение направить обращение в Государственную Думу с предложением внести поправки в федеральное законодательство.

Депутаты Воронежской областной Думы обращаются с предложением о внесении изменений в статьи 19 и 20 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части установления понятия жевательных и сосательных никотиносодержащих смесей и их производных без содержания табака, а также запрета на их продажу несовершеннолетним. С такой инициативой выступили председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям, руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме Роман Жогов и руководитель фракции «КПРФ» Андрей Рогатнев.

В обращении к депутатам Государственной Думы региональные парламентарии отмечают, что в настоящее время в Российской Федерации все более остро встает проблема массового распространения и потребления в молодежной и подростковой среде никотиносодержащих смесей и их производных без содержания в них табака.

– В 2015 году был принят запрет на продажу и распространение насвая и сосательного табака, но производители табачной продукции вышли из этой ситуации и начали готовить никотиносодержащие смеси без содержания табака. Эти смеси очень вредны, поскольку содержат больше никотина, чем сигареты. Для сравнения в одной сигарете от 0,5 до 1 мг никотина, а в одной пластинке снюса – от 40 до 60 мг. У школьников они вызывают очень быстрое привыкание, провоцируют развитие серьезных заболеваний, – сказал Роман Жогов.

Сегодня никотиновые смеси и их производные продаются в табачных киосках, их можно заказать через интернет-магазины. При покупке никотиносодержащих смесей и их производных в сети Интернет у потребителя отсутствует возможность получения разрешительных документов, удостоверяющих безопасность данной продукции для жизни и здоровья человека, а использование для оплаты данной продукции различных электронных платежных систем, в свою очередь, затрудняет процесс пресечения сбыта и привлечения продавцов к ответственности.

– С этой проблемой нужно бороться и у депутатов Воронежской областной Думы есть общее понимание, что необходимо ввести на уровне федерального законодательства как минимум запрет на продажу таких смесей несовершеннолетним, а максимум – полный запрет. Я знаю, что в Государственную Думу уже вносится такой законопроект, и мы хотим его закрепить, поддержать, потому что в Воронежской области, как и по всей стране, эта проблема существует, – подчеркнул Роман Жогов.