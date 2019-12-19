05 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Снюс (2019) | Фото: highwaychristiancentre.org

Депутаты Ямала запретили продажу в округе бестабачных никотиновых смесей

Депутаты заксобрания Ямала своим решением запретили продажу в округе бестабачных никотиновых смесей, передает корреспондент Накануне.RU.
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Вопрос рассмотрели на заседании окружного парламента. Во время дискуссии депутат от ЛДПР Иван Вершинин отметил, что подростки часто просят старших товарищей, которым уже есть 18 лет, купить подобный "допинг", и странно, что на уровне страны такие смеси до сих пор не запрещены. Депутат от "Единой России" Виктор Казарин ответил на это, что вопрос прорабатывается Госдумой. Региональный закон принят по итогам голосования.

Напомним, бестабачные сосательные или жевательные никотиновые смеси – аналог классического снюса. В технологии приготовления не используется табак, продукт выполнен на основе смеси мяты и трав, пропитанных никотином. Поклонники продукта считают, что если в составе данных смесей нет табака, то и вред они не приносят, наоборот, даже помогают победить никотиновую зависимость при отказе от курения. Однако это не так.

Влияние на организм данных изделий обусловлено содержащимся в них никотином. Потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую дозу никотина в сравнении с курильщиками. Итогом употребления такой смеси становится быстрое формирование зависимости. Пристрастившиеся к снюсу страдают от нарушения аппетита, расстройств работы органов пищеварения. Степень вреда во многом определяется состоянием организма и склонностью человека к возникновению рецидивов имеющихся заболеваний. Если пакетики держать во рту дольше 20-30 минут, вероятна сильная интоксикация организма с непредвиденными последствиями.

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Депутаты Ямала запретили продажу в округе бестабачных никотиновых смесей

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Теги: снюс, бестабачная никотиновая смесь



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