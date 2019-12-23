09 Октября 2020
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Наука и техника В России
SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС (2019) | Фото:Накануне.RU

На обновление "Суперджета" правительство потратит 15 миллиардов рублей - СМИ

Несмотря на то, что самолет SSJ-100 часто критикуют за проблемы с сервисным обслуживанием и неудобную для рынка компоновку (самолет получился и не региональный, и не среднемагистральный), правительство намерено вложить в его совершенствование еще почти 15 млрд руб., пишет РБК.
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Главная цель обновления (модель так и будет называться - Superjet New) – максимальное импортозамещение. Предполагается, что на разработку обновлений уйдет два года.

Проект SSJ-New инициировал Минпромторг несколько лет назад после введения против России западных санкций. Он предполагает модификацию самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Планируется, что доля российских компонентов составит 50–60%. Одновременно с импортозамещением компонентов будут также совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.

SSJ-100 авиакомпании

SSJ-100 с горизонтальными законцовками крыла - российской разработкой, влияющей на экономичность

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На обновление "Суперджета" правительство потратит 15 миллиардов рублей - СМИ

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Теги: суперджет, ssj-100, обновление, правительство, импортозамещение



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