Украинский суд признал незаконными решение Синода УПЦ и правила Вселенских Соборов

Бывший митрополит Винницкий и Барский Симеон (Владимир Шостацкий), покинувший каноническую УПЦ и ушедший в раскол, обратился в Винницкий городской суд, чтобы он восстановил его в должности правящего архиерея Винницкой епархии и отменил назначение Синодом УПЦ нового правящего архиерея архиепископа Варсонофия. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В своем иске новый раскольник попросил суд отменить указ предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 17 декабря 2018 года об освобождении от управления Винницкой епархией УПЦ и запрещении в священнослужении. Также он попросил снова назначить его управляющим Винницкой епархией и запретить руководству УПЦ совершать любые действия по изменению руководства Винницкой епархии.

Винницкий суд не только принял к рассмотрению иск, но и полностью удовлетворил его, дав 15 дней на апелляцию, которую УПЦ собирается подать безотлагательно.

Сам Шостацкий заявил, что о возвращении в Церковь речь не идет, просто под сомнение поставлены его человеческие качества, "такие как порядочность и честь". Он обратился в суд как "руководитель зарегистрированного юридического лица".

Глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов подчеркнул, что этот вопрос вообще не входит в компетенцию суда.

"Неужели он думает, что суд вернет ему сан митрополита? Дело в том, что с точки зрения трудового законодательства Шостацкий В.И. не состоял в трудовых отношениях ни с УПЦ, ни с предстоятелем Церкви, поэтому данный спор не является предметом рассмотрения гражданского судопроизводства", – написал священник-юрист.

Кроме того, он отметил, что и в соответствии со статьей 7 закона Украины "О свободе совести" религиозные организации выбирают, назначают и заменяют персонал согласно своим уставам.

Также Шостацкий подготовил обращение к церковным органам. При этом он считает, что Синод УПЦ потерял легитимность после того, как Фанар объявил о захвате территории УПЦ. Зачем он обратился к нелегитимным с его точки зрения органам, остается непонятным.

Винницкий священник Виктор Парандюк считает, что действия Шостацкого имеют цель захватить церковное имущество, а за ним стоят админресурс и серьезные юристы. Кандидатуру Шостацкого на должность лидера "единой церкви" продвигал президент Петр Порошенко, который, по многим свидетельствам, для этого и прибыл на "объединительный собор" 15 декабря.

Не исключено также, что власти, не сумев объединить раскольников с Церковью на том собрании, намерены объединить их на бумаге, "узаконив" одновременное пребывание Шостацкого и в сане действующего митрополита УПЦ, и в "единой церкви" раскольников.

Решение горсуда Винницы примечательно тем, что гражданский суд на Украине взялся толковать правила Вселенских Соборов и "отменять" их, а также решения Синода УПЦ, руководствовавшегося этими правилами.

Шостацкий был освобожден от управления Винницкой епархией УПЦ и запрещен в священнослужении на основании 25-го и 34-го правил святых апостолов и 2-го правила Антиохийского Собора, говорится в решении Синода УПЦ. Первые признаны обязательными Шестым Вселенским Собором в 691 г., второй также признан всей полнотой Церкви. Сами эти правила никем в православии не подвергаются сомнению. Они гласят, в частности, об извержении из священного чина при клятвопреступлении, а Шостацкий публично давал обещание подчиниться решению Собора епископов УПЦ от 13 ноября о невозможности объединяться с раскольниками, т.е. уже после того, как тот якобы "потерял легитимность". Также в правилах речь идет о подчинении священноначалию и не совершении никаких действий без его ведома, об отлучении от церковного общения при общении с отлученными от Церкви, т.е. при уходе к раскольникам. В силу очевидных нарушений этих канонических правил Синод УПЦ и принял решение освободить Шостацкого от управления епархией и запретить его в служении.

Однако Винницкий суд решил, что Синод УПЦ неправильно понимает каноны Церкви или же сами каноны являются недействительными. Только так можно понимать его решение об "отмене" решения Синода УПЦ. Будут ли после этого украинские суды назначать епископов, священников или совершать церковные таинства? После нынешнего решения суда это уже не представляется невозможным.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Шостацкий и бывший митрополит Александр Драбинко ушли в раскол и были запрещены в служении Синодом УПЦ, признавшим новосозданную структуру объединением раскольников. Однако при этом Шостацкий захватил в Виннице кафедральный собор, сымитировав соответствующее "решение общины". Позже он, правда, признал, что его мало кто поддерживает.