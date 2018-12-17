Синод УПЦ признал новую церковь "объединением раскольников" и напомнил Фанару о его измене

Священный Синод канонической УПЦ на внеочередном заседании постановил считать новую религиозную организацию, учрежденную на "объединительном соборе" в Киеве 15 декабря, объединением раскольников. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Также был принято обращение к духовенству и мирянам.

"Это собрание является объединением раскольников и к Украинской Православной Церкви не имеет никакого отношения", - говорится в обращении.

Подчеркнуто, что для Церкви ничего не изменилось, так как "раскольники так и остались в расколе", а УПЦ остается "истинной Церковью Христовой на Украине", ибо никто в мире не подвергает сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства УПЦ в отличие от новообразованной структуры.

Синод запретил в служении ушедших в раскол митрополита Винницкого и Барского Симеона Шостацкого и митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко. На их места назначены соответственно архиепископ Бородянский Варсонофий (Столяр) и архимандрит Дионисий (Пилипчук).

Также Синод призвал верующих беречь единство Церкви и хранить чистоту веры.

Вызывает интерес исторический экскурс о том, почему РПЦ стала независимой от Константинополя, а к ней затем присоединилась Киевская митрополия.

"РПЦ вынужденно провозгласила свою автокефалию вследствие измены Константинопольским Патриархатом православной вере и подписания унии с Римом на Ферраро-Флорентийском соборе в 1439 году. Эта духовная измена стала главной причиной отделения от Константинополя и Киевской Митрополии. Уния сделала надлом в церковных отношениях и вызвала недоверие, которые позже были усугублены тем, что на протяжении веков в самые трудные времена испытаний для Православия в наших землях от Константинопольской Церкви не было надлежащей пастырской опеки и помощи. Киевская Митрополия, будучи обессиленной от религиозного противостояния с униатами, опустошенной от войн, особенно после Брестской унии 1596 года, с целью сохранения православной веры вошла в состав РПЦ в конце XVII века", - отметил Синод.

Поэтому Константинопольский патриархат не имеет никаких моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела УПЦ, а возможность исцеления украинского раскола отвергнута "надолго, если не навсегда", заключил Синод УПЦ.