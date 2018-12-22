Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ

Украинский президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о принудительном переименовании канонической УПЦ, говорится на его сайте. При этом он снова подал его так, что верующие должны выбирать между Украиной и Россией, о чем заявлял на днях.

Как сообщало Накануне.RU, 20 декабря Верховная рада приняла законопроект, который фактически отбирает название у канонической УПЦ. Главное научно-экспертное управление Верховной рады признало, что законопроект противоречит конституции страны. Кроме того, сообщалось о нарушениях при голосовании.

Глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что будет обращаться в суд из-за нарушения регламента во время принятия проекта. Также он отметил, что фракция подготовила правки в законопроект еще до второго чтения, что не позволяло голосовать за него сразу как за закон.

Согласно закону, если УПЦ не сменит название, то Минюст аннулирует ее устав в части, касающейся названия, т.е. фактически лишит названия.

При этом в уставе УПЦ, зарегистрированном Минюстом, нет ни слова об управлении из Москвы, о чем говорят киевские власти. По уставу, УПЦ является "самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве" (п. 1.1), высшими органами церковной власти и управления являются Собор и Синод УПЦ (п. 1.2), главой которых является митрополит Киевский и всея Украины. Таким образом, киевская власть приняла закон об указании церковно-канонической связи УПЦ с РПЦ, т.е. влезла в дела Церкви под предлогом якобы административного управления УПЦ из Москвы.

Председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) подчеркнул, что этот закон не относится к УПЦ.

"Мне кажется, что этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет. Потому что никаким образом у нас не прописано... про управление каким-то заграничным центром", - сказал он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что на самом деле Киев хочет разорвать духовную связь с РПЦ. Украинские раскольники же прямо заявляют, что на Украине должна быть только их "украинская церковь". То есть подоплека закона состоит в монополии для раскольников.

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