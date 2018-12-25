25 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Каноническая УПЦ решила защищать свое название в суде

Каноническая УПЦ будет защищать свои права всеми законными способами, в том числе через суд. Об этом заявил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, комментируя принятый закон о переименовании УПЦ.
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Церковь планирует обжаловать закон в Конституционном суде, так как любые попытки со стороны государства заставить Церковь изменить свое название являются незаконными, даже если приняты специальные законы, и расцениваются с точки зрения международного права как вмешательство во внутренние дела религиозной группы.

"Считаю, что в государственных органах будут сложности с применением этого закона на практике, а также проблемы с обоснованием применимости этого закона именно к УПЦ. Так как наличие канонических и духовных связей [с РПЦ] не является достаточным обоснованием для применения этого закона именно к УПЦ", - сказал протоиерей.

Как сообщало Накануне.RU, 20 декабря Верховная рада приняла законопроект, который фактически отбирает название у канонической УПЦ. При этом главное научно-экспертное управление Верховной рады признало, что законопроект противоречит конституции страны. Кроме того, сообщалось о нарушениях при голосовании.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что на самом деле Киев хочет разорвать духовную связь с РПЦ. Украинские раскольники же прямо заявляют, что на Украине должна быть только их "украинская церковь".

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Каноническая УПЦ решила защищать свое название в суде

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Теги: Украина, УПЦ, церковь



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