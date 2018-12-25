25 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО В России

"Реакция весьма критическая": в Кремле обратили внимание на заграничную поездку детей брянских чиновников

В Кремле прокомментировали скандальную поездку детей брянских чиновников в Турцию.
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Напомним, местные СМИ выяснили, что дети чиновников из города Клинцы съездили за границу за счет благотворительного фонда имени Андрея Карлова, хотя отправить в Турцию должны были детей с трудными жизненными условиями. Позже прокуратура Брянской области заявила о нарушениях в организации поездки.

Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле "также из СМИ узнали об этой ситуации".

"Мы видим, что реакция весьма критическая, но мы видим также, что определенная дискуссия существует и определенные действия на то, чтобы выправить эту ситуацию", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Напомним, мэр Клинцов Олег Шкуратов уже заявил о готовности возместить благотворительному фонду все расходы на организацию скандальной поездки.

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"Реакция весьма критическая": в Кремле обратили внимание на заграничную поездку детей брянских чиновников

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Теги: чиновники, дети, поездка, Песков



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