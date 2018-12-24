Глава фонда Карлова вступилась за отправившихся в Турцию детей чиновников

Вдова убитого российского посла Марина Карлова встала на защиту детей работников администрации города Клинцы, которые отправились в Турцию на отдых за счет благотворительного фонда имени ее покойного мужа.

"Говорить о том, что в Турцию из Клинцов поехали дети чиновников, я не стала бы. Это были дети. Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации", — сказала она, отметив, что турецкая сторона пригласила 50 детей за свой счет.

По словам женщины, при решении вопроса о том, кого отправлять в Турцию, речи о больных детях не шло, так как дорога занимала много времени, а поездка также предполагала "несение службы" и занятие спортом. Карлова добавила, что для поездки отбирали победителей олимпиад, спортсменов с высокими достижениями и добровольцев, сообщает РБК.

В марте 50 детей съездили на отдых в турецкий город Демре - побратим Клинцов. Но на отдых отправились отпрыски чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов.

Проверка прокуратуры показала, что местные жители ничего не знали о предстоящей поездке. Дети отбирались властями по собственному усмотрению.

В интервью журналистам местная власть заявила, что уходить в отставку после произошедшего никто не собирается. "Дети работников администрации – это не дети городов Клинцы?" - цинично заявляют они.