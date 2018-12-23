Дети брянских чиновников бесплатно съездили в Турцию вместо сирот

В городе Клинцы Брянской области разгорается скандал: дети местных чиновников отдохнули в Турции за счет благотворительного фонда.

Каксообщает портал "Клинцы.Инфо", поездка организовывалась для сирот, детей из неблагополучных семей, либо с тяжелыми заболеваниями. Оплачена она была из средств Фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова.

В марте 50 детей съездили на отдых в турецкий город Демре - побратим Клинцов. Но, как утверждает портал, на отдых отправились отпрыски чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов.

Проверка прокуратуры показала, что местные жители ничего не знали о предстоящей поездке. Дети для поездки отбирались властями по собственному усмотрению.

В интервью журналистам местная власть заявила, что уходить в отставку после произошедшего никто не собирается. "Дети работников администрации – это не дети городов Клинцы?" - цинично заявляют они.