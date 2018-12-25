25 Декабря 2018
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Прокуратура заявила о нарушениях в организации поездки детей из Клинцов в Турцию

Прокуратура Брянской области выявила нарушения в организации поездки детей из города Клинцы в турецкий Демре.

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что дети местных чиновников отдохнули в Турции за счет благотворительного фонда, хотя поездка организовывалась для детей с тяжелыми жизненными условиями. Оплачена она была из средств Фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова.

Как передает ТАСС, выяснилось, что городской координационной совет, на котором решалось, кто именно поедет в Турцию, не имел на это полномочий.

Информация о поездке не была размещена ни на сайте органов местного самоуправления, ни в официальном печатном издании города, ни каким-либо другим способом. Это нарушает права несовершеннолетних на равный доступ для отдыха и досуга, уточнили в прокуратуре.

Главе администрации города необходимо устранить нарушения законодательства. Начальник отдела образования привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее "Единая Россия" потребовала реакции губернатора на произошедшее. Как заявила первый заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина, во власти не должно быть места людям, которые используют служебное положение в собственных интересах.

Вдова убитого российского посла Марина Карлова встала на защиту детей чиновников администрации города Клинцы. По словам женщины, при решении вопроса о том, кого отправлять в Турцию, речи о больных детях не шло, так как дорога занимала много времени, а поездка также предполагала "несение службы" и занятие спортом.

Карлова добавила, что для поездки отбирали победителей олимпиад, спортсменов с высокими достижениями и добровольцев.

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Прокуратура заявила о нарушениях в организации поездки детей из Клинцов в Турцию

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Теги: прокуратура, клинцы, турция, дети



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