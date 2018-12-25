25 Декабря 2018
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Мэр Клинцов пообещал возместить расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Мэр брянского города Клинцы Олег Шкуратов заявил о готовности возместить благотворительному фонду имени Андрея Карлова расходы на организацию поездки детей в Турцию.

Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, глава города намерен сделать это для того, чтобы прекратилась "травля детей в СМИ".

Напомним, скандал разгорелся после того, как местные СМИ выяснили, что дети чиновников съездили в Турцию за счет благотворительного фонда, хотя отправить должны были детей с трудными жизненными условиями.

Прокуратура Брянской области заявила о нарушениях в организации поездки. В частности, местная власть не обнародовала информацию должным образом.

Ранее "Единая Россия" потребовала реакции губернатора на произошедшее. Александр Богомаз назвал действия Шкуратова "некорректными", как и действия его заместителя. Замглавы была уволена три месяца назад, добавил губернатор. Он также пообещал в дальнейшем принять меры по отношению ко всем участникам инцидента.

При этом Богомаз добавил, что это был не отдых, а "рабочая поездка" - дети участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных присвоению одной из улиц города имени дипломата Карлова, который является уроженцем Клинцов.

"Поездка в Турцию была по приглашению, а приглашали наших юнармейцев", - пояснил губернатор.

Напомним, вдова убитого российского посла Марина Карлова встала на защиту детей чиновников. По словам женщины, при решении вопроса о том, кого отправлять в Турцию, речи о больных детях не шло, так как дорога занимала много времени, а поездка также предполагала "несение службы" и занятие спортом.

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Мэр Клинцов пообещал возместить расходы на поездку детей чиновников в Турцию

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Теги: клинцы, турция, дети, александр богомаз



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