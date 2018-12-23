23 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО В России

В "ЕР" потребовали разобраться с отдыхом детей чиновников за счет благотворительного фонда

В "Единой России" назвали отправку брянскими чиновниками своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда аморальным поступком.

Как заявили Накануне.RU в пресс-службе партии, во власти не должно быть места людям, которые используют служебное положение в собственных интересах.

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что в городе Клинцы Брянской области дети местных чиновников отдохнули в Турции за счет благотворительного фонда.

Как сообщает портал "Клинцы.Инфо", поездка организовывалась для сирот, детей из неблагополучных семей, либо с тяжелыми заболеваниями. Оплачена она была из средств Фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова.

В марте 50 детей съездили на отдых в турецкий город Демре - побратим Клинцов. Но, как утверждает портал, на отдых отправились отпрыски чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов.

"ЕР" требует реакции губернатора на произошедшее, заявила первый заместитель секретаря Генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина. По ее словам, "чиновники потрясают не только своим абсолютно аморальным, недопустимым поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства, убежденностью в своей правоте".

Напомним, на съезде в "Единой России" заявили о введении этических норм, обязательных для следования всеми членами партии.

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В "ЕР" потребовали разобраться с отдыхом детей чиновников за счет благотворительного фонда

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Теги: единая россия, клинцы, дети чиновинков



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Ранее 23.12.2018 10:26 Мск Дети брянских чиновников бесплатно съездили в Турцию вместо сирот

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