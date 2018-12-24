Матвиенко уточнила срок обращения президента к Федеральному собранию

Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в первом квартале следующего года. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дата будет зависеть от графика президента, пишет "Интерфакс". Матвиненко добавила, что никаких "тайных смыслов" в том, что президент не выступает с посланием в конце года, нет.

Напомним, предыдущее послание также прошло после Нового года. Перенос сроков выступления связывали с логикой предстоящей президентской кампании.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что очередное послание Федеральному собранию состоится в следующем году. Он добавил, что сроки скоро будут определены, стандарта проводить его именно до Нового года не существует.