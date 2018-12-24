24 Декабря 2018
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Мэр Екатеринбурга поручил разобраться в ситуации, когда кондуктор заставила незрячего оплатить проезд собаки-поводыря

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил профильной службе разобраться со случаем 20 декабря, когда в автобусе №27 кондуктор заставила незрячего инвалида оплатить проезд собаки-поводыря. Об это Накануне.RU сообщили в мэрии города.

"Это вопиющий случай отсутствия всяческого милосердия и полное незнание законодательства. Прежде всего, надо в любой ситуации оставаться человеком. Надеюсь, что все, кто работает в сфере услуг, извлекут урок из этого случая. 24 декабря Комитет по транспорту детально разберет случай в 27-м автобусе", - сказал Высокинский.

Напомним, что женщина потребовала от пассажира Рината Шайдуллина оплатить проезд собаки-поводыря, а когда он отказался, ссылаясь на федеральное законодательства, начала издеваться, грубить и выражаться нецензурной бранью. Женщина уверяла, что у слепых должна быть отдельная ЕКАРТа для собак.

Прокуратура Екатеринбурга уже начала проверку.

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Мэр Екатеринбурга поручил разобраться в ситуации, когда кондуктор заставила незрячего оплатить проезд собаки-поводыря

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Теги: екатетеринбург, кондуктор, инвалид, проезд собака-повадырь, Александр Высокинский



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Ранее 21.12.2018 08:45 Мск В Екатеринбурге кондуктор заставила незрячего инвалида оплатить проезд собаки-поводыря

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