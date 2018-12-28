У незрячего екатеринбуржца в маршрутке снова потребовали оплатить проезд собаки-поводыря

В Екатеринбурге у незрячего пассажира Рината Шайдуллина снова потребовали оплатить проезд собаки-поводыря в общественном транспорте. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов, на этот раз инцидент произошел в маршрутке №083.

"Комитетом по транспорту будут проведены те же меры реагирования, мы и дальше будем и в коммерческом, и в муниципальном транспорте проводить собрания, чтобы перевозчики более тщательно обращали внимание на такие случаи, - рассказал Анатолий Карманов, - видимо такая проблема есть, поэтому будем вести разъяснительную работу с перевозчиками".

Примечательно, что инцидент случился в тот момент, когда Ринат Шайдуллин возвращался на общественном транспорте домой после собрания с представителями другой компанией-перевозчиком ООО "ПАТП "Город", обслуживающей маршрут №27. Несколькими днями ранее кондуктор этого маршрута также просила оплатить мужчину проезд его собаки-поводыря – ситуация получила огласку, потому как это противоречит действующему законодательству. После инцидента мэрия Екатеринбурга оштрафовала ООО "ПАТП "Город" на 10 тыс. рублей, а директор компании получил представление от прокуратуры.