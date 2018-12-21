В Екатеринбурге кондуктор заставила незрячего инвалида оплатить проезд собаки-поводыря

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку инцидента в автобусе, где кондуктор требовала от незрячего инвалида оплатить проезд собаки-поводыря. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, женщина также угрожала пассажиру.

ЧП произошло 20 декабря в автобусе №27. Кондуктор хотела получить оплату за проезд собаки-поводыря, которая, в соответствии с действующим законодательством, является средством реабилитации инвалидов.

Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент.

Как пишет на своей странице в Facebook пассажир автобуса Ринат Шайдуллин, женщина заявила: "Ну, в принципе, Вы и так инвалид и уже наказаны богом!".

"Получается, что все люди, имеющие инвалидность, наказаны Богом! А вы так же считаете? А инцидент произошел всего лишь из-за того, что я отказался платить за собаку-поводыря Николаса!" - пишет Ринат.