26 Декабря 2018
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Мэрия Екатеринбурга наказала перевозчика за инцидент с незрячим пассажиром и собакой-поводырем

Компания "ПАТП "Город", которая обслуживает автобус №27 в Екатеринбурге, оштрафована на 10 тыс. рублей за оскорбительное отношение кондуктора к незрячему пассажиру. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, такое решение было принято на административной комиссии, куда пригласили директора компании Вячеслава Волкова.

Инцидент случился 20 декабря в автобусе №27 - кондуктор потребовала от пассажира Рината Шайдуллина оплатить проезд собаки-поводыря, а когда он отказался, ссылаясь на федеральное законодательство, начала издеваться, грубить и выражаться нецензурной бранью. Женщина уверяла, что у слепых должна быть отдельная Екарта для собак. Шайдуллин вынужден был обратиться за помощью по телефону 112. За слепого пассажира позднее вступился мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, он поручил профильному комитету разобраться в этой ситуации.

Руководитель перевозчика подтвердил, что кондуктор ошибочно потребовала у пассажира оплатить проезд собаки-поводыря, он также связался с Ринатом Шайдуллиным, извинился перед ним за поведение своего кондуктора и пригласил мужчину на собрание, которое пройдет на предприятии. Предполагается, что Ринат Шайдуллин расскажет сотрудникам ПАТП "Город" об особенностях жизни незрячих и проведет инструктаж для персонала. На это же совещание будет направлен и представитель комитета по транспорту администрации города.

"Дополнительно мы решили после праздничных выходных провести встречи с другими коммерческими перевозчиками, чтобы еще раз проинструктировать их по вопросам соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок и напомнить им основные правила, касающиеся работы с особыми категориями граждан", – отметил и.о. председателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Федотов.

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Мэрия Екатеринбурга наказала перевозчика за инцидент с незрячим пассажиром и собакой-поводырем

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Теги: пассажир, автобус, кондуктор, штраф, проезд



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