Кондуктор, оскорбившая незрячего пассажира в Екатеринбурге, публично извинилась перед ним

В Екатеринбурге кондуктор автобуса №27 публично извинилась перед незрячим пассажиром Ринатом Шайдуллиным за оскорбления в его адрес. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, это произошло на собрании автотранспортного предприятия "Город", на котором в присутствии всего коллектива разбирали произошедший случай, а также провели специальный инструктаж.

"Простите меня, пожалуйста, я извиняюсь, я одна воспитываю ребенка", - сказала Ринату кондуктор Юлия.

"Случай показал, что в транспорте не все знакомы с собаками-поводырями. Я сегодня пришел, чтобы рассказать, что такое собака-поводырь, какие у нее функции. Ваши извинения я принимаю. К Вам у меня никаких претензий нет", - ответил Ринат Шайдуллин.

На встрече мужчина рассказал сотрудникам ПАТП "Город" об особенностях жизни незрячих, провел инструктаж для персонала и рассказал о функциях собаки-проводника.

Напомним, инцидент случился 20 декабря в автобусе №27 - кондуктор потребовала от пассажира оплатить проезд собаки-поводыря, а когда он отказался, начала издеваться, грубить и нецензурно выражаться. Женщина уверяла, что у слепых должна быть отдельная Екарта для собак. Позднее за слепого пассажира вступился мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, он поручил профильному комитету разобраться в этой ситуации. В результате компанию, обслуживающую данный маршрут, оштрафовали на 10 тыс. рублей.