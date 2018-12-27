27 Декабря 2018
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В Екатеринбурге директор транспортной компании получил представление от прокуратуры за инцидент с незрячим пассажиром

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова внесла представление руководителю транспортной компании ООО "ПАТП город" Вячеславу Волкову за инцидент с незрячим пассажиром, которого в автобусе №27 оскорбила кондуктор. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, директор должен устранить выявленные нарушения федерального законодательства.

Отметим, что прокуратура проводила проверку по факту исполнения законодательства о социальной защите инвалидов, а также законодательства, регулирующего деятельность по организации перевозок пассажиров.

"По результатам проверки в деятельности перевозчика ООО "ПАТП город" выявлены нарушения требований конституции РФ, Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ, Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", согласно которым собака-проводник является помощником в передвижении для незрячих людей, и перевозчик обязан предоставлять услугу по перевозке таких животных бесплатно", - пояснили в ведомстве.

Напомним, инцидент случился 20 декабря в автобусе №27 - кондуктор потребовала от пассажира оплатить проезд собаки-поводыря, а когда он отказался, начала издеваться, грубить и нецензурно выражаться. Женщина уверяла, что у слепых должна быть отдельная Екарта для собак. Позднее за слепого пассажира вступился мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, он поручил профильному комитету разобраться в этой ситуации. В результате компанию, обслуживающую данный маршрут, оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Сама кондуктор уже публично извинилась перед пассажиром Ринатом Шайдуллиным.

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В Екатеринбурге директор транспортной компании получил представление от прокуратуры за инцидент с незрячим пассажиром

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Теги: представление, собака-поводырь, автобус, пассажир



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