18 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

На молебне Порошенко с новым лидером раскола Думенко-Епифанием замечен криминальный авторитет "Нарик"

На молебне в днепропетровском храме Рождества Пресвятой Богородицы украинских раскольников рядом с их новым лидером Сергеем Думенко ("Епифанием") и украинским президентом Петром Порошенко замечен лидер ОПГ Александр Петровский по кличке "Нарик". На это обратил внимание в своем Facebook журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Это был первый совместный молебен Думенко с Порошенко.

"К сожалению, генеральный прокурор Юрий Луценко не смог принять участие в поездке, иначе бы он опознал мужчину слева от "митрополита", который пробрался так близко, будто он один из главных участников этого важнейшего события", - написал Бутусов.

"Нарик" проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик ее активности приходился на 2000-2004 гг. В 2005 году он бежал из страны, а ряд его сообщников были задержаны, напомнил Бутусов. Присутствие Петровского на молебне подтвердил на своем сайте Международный благотворительный фонда его имени "Солидарность".

Мать "Нарика" Оксана Петровская ранее была директором ряда фирм, созданных сыном, а в 2016 году стала директором Днепровского академического украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко.

"И вот вчера театр был удостоен президентом Украины статуса "национального", - подчеркнул Бутусов.

Он также отметил, что слева от "Нарика" в темных очках стоит его "правая рука" - другой "авторитет" по кличке "Эмиль" (Эмиль Арутюнян).

Как сообщало Накануне.RU, у самого Думенко имеются загородный коттедж, элитная квартира, два автомобиля и большие участки земли.

Петр Порошенко, Сергей Думенко (Епифаний), храм, раскол, криминал(2018)|Фото: пресс-служба президента Украины

Справа налево от Порошенко стоят: новый лидер раскола Сергей Думенко, криминальные авторитеты "Нарик" и "Эмиль" (в очках)

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На молебне Порошенко с новым лидером раскола Думенко-Епифанием замечен криминальный авторитет "Нарик"

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Сергей Думенко, Епифаний, храм, раскол, криминал



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