Ушедший в раскол винницкий митрополит Симеон перешел на нацистское приветствие

Перешедший в раскол бывший винницкий митрополит Симеон Шостацкий заявил после воскресной литургии в захваченном боевиками кафедральном соборе Винницы, что он уходит в "церковь" раскольников и призвал всех следовать за ним. Он завершил свое слово приветствием украинских нацистов "Слава Украине", на что присутствующие закричали "Героям слава".

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Как сообщает Союз православных журналистов, в соборе было лишь несколько постоянных прихожан (видимо, община уже знала о захвате храма и предательстве архиерея), а все остальные были свезены по распоряжению местной мэрии, о котором сообщалось еще в день захвата собора. Симеон же пригрозил, что после принятия законов против канонической УПЦ общины "сами побегут к нам".

В самом соборе предательство Симеона не поддержали. Храм покинули почти все священники, диаконы, хор, охрана, повара. Духовенство и верующие Винницы обратились в Киев с просьбой прислать им нового правящего архиерея. Сегодня пройдет внеочередной Синод УПЦ, на котором будут приняты решения в связи со сложившейся ситуацией.

Как сообщало Накануне.RU, в день объединения раскольников неизвестные захватили в Виннице Свято-Преображенский кафедральный собор, что было тайно организовано лично Симеоном. Причем еще в ноябре Винницкая епархия УПЦ на экстренном собрании выступила против Симеона и перспективы ухода в раскол. После этого тот начал тайно давить на духовенство епархии.