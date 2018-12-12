12 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

Министр экологии Челябинской области пригрозил промышленникам "жесткими мерами" за выбросы

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев пригрозил промышленникам "жесткими мерами" за нарушения требований о порядке работы в период действия режима НМУ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных рейдов на ООО "ЧФЗ" и ООО "ПСП" были выявлены не пронормированные источники выбросов.

В минэкологии отметили, что сотрудники отдела регионального государственного надзора ежедневно проводят мониторинг источников загрязнения атмосферы, и часто замечают превышения в зоне влияния промышленных предприятий.

Большинство жалоб от южноуральцев поступает на промышленные объекты, которые подлежат федеральному и региональному надзору.

"Хочется напомнить промышленникам-нарушителям о наиболее жестких мерах реагирования, ранее применяемых надзорными ведомствами. Я говорю сейчас о судебных исках на приостановление деятельности предприятия, об отзыве разрешительных документов, административных штрафах и вплоть до направления материалов в органы следствия для возбуждения уголовных дел", - подчеркнул Сергей Лихавеч.

Министр отметил, что все расследования по нарушениям будут доведены до логического завершения.

Напомним, в Челябинске с 1 декабря сохраняются неблагоприятные метеоусловия, с 6 декабря режим НМУ повышено до второй степени опасности.

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Министр экологии Челябинской области пригрозил промышленникам "жесткими мерами" за выбросы

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Теги: Сергей Лихачев, выбросы, смог, экология,



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