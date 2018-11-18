Собравшийся в "автокефалию" винницкий митрополит Симеон начал давить на духовенство епархии

18 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Религия В бывшем СССР Украина

Собравшийся в "автокефалию" винницкий митрополит Симеон начал давить на духовенство епархии

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, который собрался в создаваемую из раскольников "незалежную церковь", стал давить на духовенство своей епархии с целью склонить к уходу в раскол. Об этом написал протоиерей Александр Овчаренко со ссылкой на одного из участников собрания.
Читайте также:

Напомним, духовенство Винницы провело экстренное собрание и выразило полную поддержку решения Архиерейского Собора УПЦ о невозможности объединяться с раскольниками и разрыве с Константинопольским патриархатом, принявших их в общение. Духовенство призвало Симеона также поддержать эти решения на общем собрании епархии.

Однако тот стал через своих представителей вызывать священников и "ломать, склоняя на свою сторону".

"Результаты этих насильственных мер пока неизвестны. Отмечается, что самые инициативные не собираются сдаваться, будут ехать в Киев. Уже планируется встреча с предстоятелем УПЦ Блаженнейшим [митрополитом Киевским и всея Украины] Онуфрием. Отступать никто не будет... По храмам собирают подписи", - написал прот. Александр.

Кроме того, винницкий священник Виктор Парандюк сообщил в Facebook, что Симеон стал вызывать к себе и своих сторонников, чтобы мобилизовать их перед епархиальным собранием.

"Пускай собирает под свое крыло весь этот сброд приспособленцев от священства, для которых их зона комфорта, уют и спокойствие важнее Христа и Истины, и пусть уходят в очередной автокефальный раскол!" - написал священник.

Как сообщало Накануне.RU, в Кривом Роге на резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема при бездействии полиции напали несколько десятков "сторонников автокефалии". Самого митрополита Ефрема внесли на экстремистский сайт "Миротворец", предлагая покинуть Украину "пока не поздно".

Также главный юрист УПЦ священник Александр Бахов заявил, что СБУ начала приглашать некоторых епископов УПЦ на "беседу" в преддверии "объединительного собора" раскольников, хотя процессуальный кодекс не содержит такой формы общения. Он советует приходить с адвокатом и просить присылать "приглашение" по почте способом, предусмотренным законодательством.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Собравшийся в "автокефалию" винницкий митрополит Симеон начал давить на духовенство епархии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, УПЦ, церковь, автокефалия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 594

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети