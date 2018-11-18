Собравшийся в "автокефалию" винницкий митрополит Симеон начал давить на духовенство епархии

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, который собрался в создаваемую из раскольников "незалежную церковь", стал давить на духовенство своей епархии с целью склонить к уходу в раскол. Об этом написал протоиерей Александр Овчаренко со ссылкой на одного из участников собрания.

Напомним, духовенство Винницы провело экстренное собрание и выразило полную поддержку решения Архиерейского Собора УПЦ о невозможности объединяться с раскольниками и разрыве с Константинопольским патриархатом, принявших их в общение. Духовенство призвало Симеона также поддержать эти решения на общем собрании епархии.

Однако тот стал через своих представителей вызывать священников и "ломать, склоняя на свою сторону".

"Результаты этих насильственных мер пока неизвестны. Отмечается, что самые инициативные не собираются сдаваться, будут ехать в Киев. Уже планируется встреча с предстоятелем УПЦ Блаженнейшим [митрополитом Киевским и всея Украины] Онуфрием. Отступать никто не будет... По храмам собирают подписи", - написал прот. Александр.

Кроме того, винницкий священник Виктор Парандюк сообщил в Facebook, что Симеон стал вызывать к себе и своих сторонников, чтобы мобилизовать их перед епархиальным собранием.

"Пускай собирает под свое крыло весь этот сброд приспособленцев от священства, для которых их зона комфорта, уют и спокойствие важнее Христа и Истины, и пусть уходят в очередной автокефальный раскол!" - написал священник.

Как сообщало Накануне.RU, в Кривом Роге на резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема при бездействии полиции напали несколько десятков "сторонников автокефалии". Самого митрополита Ефрема внесли на экстремистский сайт "Миротворец", предлагая покинуть Украину "пока не поздно".

Также главный юрист УПЦ священник Александр Бахов заявил, что СБУ начала приглашать некоторых епископов УПЦ на "беседу" в преддверии "объединительного собора" раскольников, хотя процессуальный кодекс не содержит такой формы общения. Он советует приходить с адвокатом и просить присылать "приглашение" по почте способом, предусмотренным законодательством.