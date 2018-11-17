СБУ приглашает епископов УПЦ на беседы

Епископов Украинской православной церкви Московского патриархата приглашают в Службу безопасности Украины для разговора. УПЦ рекомендовала идти на такую беседу только в сопровождении адвоката.

О приглашениях сообщил глава юридического отдела церкви Александр Бахов.

"Дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить! В связи с этим помните! Самое первое и главное — не бойтесь! Вы имеете право знать, кто вас вызывает, куда, почему, для чего и в качестве кого", - написал он на своей странице в соцсети.

Как сообщало Накануне.RU, иерархи канонической УПЦ тайно встречались с украинским президентом Петром Порошенко. Часть епархий отказалась вступать в автокефальный раскол.